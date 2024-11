Grêmio abre conversas com Tite como possível substituto de Renato Gaúcho

O Grêmio já começa a planejar sua próxima temporada mesmo com a indefinição sobre a permanência de Renato Gaúcho no comando técnico. Apesar disso, o Imortal, por meio de um representante, já fez os primeiros contatos com Tite para ser o treinador substituto. O alvo mantém as conversas com o clube gaúcho, mas a sua prioridade é um possível acerto com algum time da Europa.

Vale relembrar que Tite está livre no mercado desde a sua demissão do Flamengo, no fim de setembro. O comandante já teve uma passagem pelo Tricolor Gaúcho, em 2001. Aliás, foi um trabalho marcante, pois na oportunidade conquistou o Estadual e a Copa do Brasil após levar a melhor sobre o Corinthians na decisão.