Gabigol cutuca Flamengo após corte e indica que estará nas arquibancadas do Maracanã

Atacante foi às redes sociais minutos após comunicado sobre afastamento da partida contra o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Gabigol se manifestou minutos após o Flamengo informar o corte do atacante para a partida o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã. Em mensagem direcionada à torcida, ele deu a entender que pode estar nas arquibancadas do Maracanã na partida. “Amanhã subiremos a rampa juntos”, escreveu, dando a entender que se trata de uma das rampas do estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Logo depois, Gabigol postou outra mensagem afirmando que estará no setor norte do Maracanã. Além disso, cutucou a nota do clube, dizendo que está à disposição para cumprir seu contrato e que a decisão do afastamento foi unilateral por parte da diretoria.

“Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!”, destacou. No último domingo, Gabigol, afinal, anunciou o fim do ciclo ao fim da vitória rubro-negra sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, no título da Copa do Brasil. Ele, aliás, ainda criticou o técnico Tite.