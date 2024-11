Fluminense alcançará 1 milhão de torcedores em casa no Maracanã em 2024

Rio de Janeiro, Brasil - 17/10/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Flamengo esta noite no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Jogada 10

A torcida do Fluminense atingirá, nesta reta final de Brasileirão, uma grande marca: o incrível número de 1 milhão de torcedores em seus jogos no Maracanã (como mandante) em 2024. Isso acontecerá, segundo publicação desta terça-feira (12), feita pelo próprio clube, na outra sexta (22), quando o Tricolor recebe o Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até aqui, restando somente três jogos em casa no ano, 991.352 pessoas estiveram nos duelos da equipe como mandante no Maracanã. A média de público é, dessa forma, de 36.717 torcedores por partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Mano Menezes poderá ter quase todo elenco do Fluminense à disposição