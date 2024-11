Fifa define os estádios para o Intercontinental de Clubes

Portanto, o vencedor da Copa Libertadores 2024, que será definido entre os brasileiros Botafogo e Atlético-MG , estreará em partida contra o Pachuca, no dia 11 de dezembro, no Estádio 974. O confronto 3 foi denominado como Dérbi das Américas.

Nesta terça-feira (12), a Fifa definiu os estádios que serão sedes dos próximos jogos da Copa Intercontinental de Clubes 2024, que acontece em dezembro, no Catar. Lusail, que foi palco da final da Copa do Mundo de 2022, e 974, que também sediou partidas do torneio entre seleções, foram os escolhidos.

Posteriormente, quem vencer, enfrentará o Al-Ahly no jogo 4, que bateu o Al Ain no jogo 2. O Real Madrid, vencedor da Champions League, já entrou automaticamente na decisão do torneio. Assim, quem vencer no jogo 4, enfrentará a equipe merengue na grande final, prevista para o dia 18 de dezembro.