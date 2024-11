Diretor do Botafogo pondera sobre saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique

Luiz Henrique e Thiago Almada ficam no Botafogo no ano que vem? De acordo com o direto de gestão esportiva do Alvinegro Alessandro Brito, a dupla quer permanecer na equipe carioca. Os jogadores são destaques do Botafogo na temporada e têm o futuro ligado ao Lyon, clube de John Textor na França. No entanto, o dirigente revelou em entrevista à ESPN que está curioso sobre essas situações.

“Um fato curioso, e eu também estou curioso para 2025, é que os jogadores querem ficar agora. Temos Almada, Luiz Henrique, Igor (Jesus)… Eles estão muito felizes aqui. O ambiente é muito bom. É um fato curioso para 2025”, disse.