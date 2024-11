CPI da Manipulação aprova convocações de Luiz Henrique e Bruno Henrique

Os atacantes Luiz Henrique, do Botafogo, e Bruno Henrique, do Flamengo, serão convocados para depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. A aprovação do Senado aconteceu na tarde desta terça-feira (12). Ainda não há uma data definida. No entanto, como se trata de uma convocação, eles não podem se recusar a prestar depoimento.

O atacante alvinegro passa por uma investigação por supostamente ter participação em um esquema de manipulação de partidas no Campeonato Espanhol, quando defendia o Real Betis. Ele chegou a receber R$ 40 mil via pix de parentes de Lucas Paquetá, de acordo com o site “Uol”. O meia, que atualmente defende o West Ham, também vai prestar depoimentos. A previsão é que seja no início de dezembro.