Conmebol ‘veta’ sugestão da CBF para mudanças no acesso dos brasileiros à Libertadores

Confederação sul-americana vai manter atuais critérios de classificação para a temporada 2025; Entidades, no entanto, vão debater tema no futuro

A CBF enviou ofício à Conmebol em setembro deste ano e sugeriu o fim da fase de playoffs da Sul-Americana, além da exclusão dos clubes brasileiros da pré-Libertadores e mais uma vaga direta para fase de grupos. Contudo, de acordo com a “ESPN”, a confederação sul-americana vetou esta mudança.

A entidade máxima do futebol sul-americano, entretanto, aceita discutir tais mudanças a partir de 2026. A Conmebol, de maneira informal, já indicou que não será possível atender os pleitos para 2025. E dificilmente isso acontecerá para 2026 também, porque continua o ciclo atual de contratos de TV (2023-2026)

Em argumento, a CBF citou quatro clubes brasileiros que jogaram os playoffs da Sul-Americana (Inter, Cuiabá, Red Bull Bragantino e Athletico-PR), o que deixou seus calendários ainda mais carregados. No caso do mata-mata antes à fase de grupos da Libertadores, a CBF lembrou que Botafogo e Red Bull tiveram que fazer quatro jogos para apenas um deles avançar. A tentativa de sensibilizar a Conmebol, no entanto, não deu resultado.

Atualmente são seis vagas para a Libertadores via Brasileirão, sendo quatro diretas e duas para a pré-Libertadores. Caso a mudança seja aprovada pela Conmebol, seriam cinco vagas diretas via Série A.

