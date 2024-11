Conheça Maiara Porto, nova musa de Gonzalo Plata, do Flamengo

Relacionamento entre Maiara Porto e Gonzalo Plata, do Flamengo, veio à tona em meio a polêmica com a ex do jogador

Autor do gol da vitória do Flamengo na segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, Gonzalo Plata fez um gesto sutil na comemoração, mas não para Maiara Porto. Logo após estufar as redes do Galo, o atacante equatoriano fez um ‘M’ com a mão. Justamente a inicial da nova musa do camisa 45.

Recentemente, o nome da modelo e atriz veio à tona em uma polêmica envolvendo a ex de Plata. Porém, com o importante gol do jogador e a menção na comemoração, Maiara virou a ‘musa da Copa do Brasil’, com diversos torcedores rubro-negros comentando em suas postagens sobre o seu ‘pé quente’.