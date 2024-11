Com hat-trick de Saulo Mineiro, Ceará goleia Botafogo-SP e entra no G4 da Série B

Atacante anota três gols, além de uma assistência, no triunfo por 4 a 1 em Ribeirão Preto; Vozão depende só de suas próprias forças para subir Crédito: Jogada 10

O Ceará foi até Ribeirão Preto e não tomou conhecimento do Botafogo-SP nesta terça-feira (12), em jogo da 36ª rodada da Série B do Braileiro. Afinal, goleou por 4 a 1 o time paulista em noite de Saulo Mineiro e, assim, entrou no G4. O atacante anotou três gols, o primero deles de pênalti, e ainda deu uma assistência para Erick Pulga; Gustavo Bochecha descontou para os anfitriões no Estádio Santa Cruz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Vozão passa a depender apenas de suas forças para subir de divisão. Isso porque chega aos mesmos 60 pontos do Sport, mas supera o rival por conta de uma vitória a mais (18 contra 17). Por outro lado, o Pantera aparece em 14º lugar, com 42 pontos, quatro a mais que a primeira equipe dentro do Z4, a Ponte Preta. Apesar de remotas, as chances são reais de rebaixamento para a Série C.