Ben Yedder é condenado na França por agressão sexual

No ano passado, Ben Yedder acabou condenado em Sevilha, na Espanha, a seis meses de prisão e a uma multa superior a 130 mil euros por fraude fiscal. Além disso, ele está em um outro litígio com Meïssa Ndiaye, sua ex-representante.

Carreira de Ben Yedder

Wissam Ben Yedder fez sua estreia como profissional no Toulouse. Com 71 gols em 174 jogos, despertou o interesse do Sevilla, que o adquiriu em 2016. Ele ficou por três anos na Espanha, onde fez 70 gols em 138 jogos. Em 2019, assinou com o Mônaco, onde se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube: 117 gols em 200 jogos.