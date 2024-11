Atlético envia pedido de ‘reconsideração’ ao STJD por interdição da Arena MRV

O Atlético informou que terá uma nova tentativa pela sua casa. O clube enviará um pedido de reconsideração ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação à punição e à interdição da Arena MRV.

Em comunicado nas redes sociais, o clube explicou que o pedido se baseia no fato de não ter tido a oportunidade de se defender. Além disso, o recurso será fundamentado no esquema de segurança que a equipe preparou para a partida.O clube informou que contou com o maior número de seguranças e reforço no policiamento.