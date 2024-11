Artur Jorge, do Botafogo, achou Igor Jesus ‘muito diferente’ logo no início

Igor Jesus chegou ao Botafogo no meio do ano. Ele foi uma indicação do Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do clube e chegou sem custos para o Alvinegro. Dessa forma, o dirigente revelou em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da ESPN, que já estavam de olho no jogador e que o técnico Artur Jorge gostou do atacante logo no início.

“Igor Jesus é um atleta que já conhecíamos há muito tempo. Era um nome que desde a categoria de base, no Coritiba, já sabíamos do potencial dele. Optou por ir jogar no mundo árabe por razões financeiras, sempre mantive contato de observar. Quando percebemos a possibilidade de assinar pré-contrato, livre, vimos oportunidade. Fica aquela dúvida se vai se desempenhar logo de início, Mister logo falou “esse jogador vai dar certo, não tem erro, é muito diferente”, contou.