Arthur Elias convoca Seleção feminina para amistosos

Equipe canarinho terá duas partidas contra a Austrália na última Data Fifa do ano; jogos serão nos dias 25 de novembro e 1º de dezembro

A Seleção, após a brilhante campanha na Olimpíada de Paris (medalha de prata), já disputou dois jogos, ambos contra a Colômbia, em outubro, em Cariacica (ES) e foi bem. Afinal, ficou no empate por 1 a 1 e depois venceu por 3 a 1.

O técnico Arthur Elias divulgou, na tarde desta terça-feira (12), a lista das 23 jogadoras da Seleção feminina para os amistosos contra a Austrália, na última Data Fifa do ano, em 25 de novembro e 1 de dezembro. A primeira partida será na cidade de Brisbane, sede da Olimpíada de 2032, e a segunda em Gold Coast.

A equipe se prepara agora, então, para a disputa da Copa América de 2025, no Equador. Esta é considerada uma das etapas mais importantes até a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

Arthur Elias revelou que sua intenção nos amistosos pós-Olimpíada é observar jogadoras que ainda não tiveram oportunidade com ele no trabalho da Seleção. Além disso, focar também, assim, nas que atuaram por pouco tempo desde que ele assumiu o cargo.

Confira a relação da Seleção feminina

Goleiras