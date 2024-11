Arsenal analisa investida por atacante de seleção italiana

Na busca por um centrovante para a próxima janela de transferências, o Arsenal considera as alternativas de mercado. E um dos nomes sob análise da diretoria dos Gunners é do ítalo-argentino Mateo Retegui, da Atalanta.

A informação do portal britânico ‘Caughtoffside’ é de que o clube inglês observa a situação do jogador de 25 anos que mostrou plena adaptação ao futebol italiano. Formado no Boca Juniors, ele se destacou efetivamente no Tigre antes de rumar para o Genoa, no ano passado.

Logo no primeiro biênio, foram nove tentos e três assistência em 31 partidas, números suficientes para ele ascender no mercado local e também ganhar oportunidades com a camisa da seleção italiana. Desde sua chegada a Atalanta, Mateo soma 11 tentos e três passes para gols de seus companheiros em 17 jogos, sendo o artilheiro do time de Bergamo na temporada 2024/2025.

Apesar das estatísticas, o portal responsável pela informação indica que o Arsenal trata Mateo Retegui como uma espécie de “Plano B”. Isso porque que o sueco Viktor Gyokeres, do Sporting, é a figura ideal para os planos do clube. Porém, os ingleses tem ciência da pesada concorrência pela figura em alta consideração no futebol europeu.

Além disso, o alto preço da transação é ponto que dificulta o investimento. Cientes da grande valorização do atleta, os portugueses se mostram inflexíveis em liberá-lo por valor menor do que sua multa rescisória: 100 milhões de euros. Na atual cotação, esse valor equivale a R$ 617 milhões.