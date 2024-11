Após revés para o Inter, Fluminense volta aos treinos nesta terça-feira

Tricolor quer aproveitar Data Fifa para recuperar jogadores e se preparar para as 'cinco finais' que terá para se salvar no Brasileirão

Esta atividade, porém, será a única na parte da tarde, visto que o restante da semana será com treinos pela manhã, no CT Carlos Castilho.

Depois da derrota por 2 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, o elenco do Fluminense teve dois dias de folga e retomará os treinamentos nesta terça-feira (12), na parte da tarde , em meio à última Data Fifa da temporada. Afinal, a equipe retornou ao Rio de Janeiro no último sábado (9) e descansou no domingo (10) e segunda-feira (11)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O técnico Mano Menezes terá dez dias de preparação visando o duelo decisivo com o Fortaleza, que acontece dia 22 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, é de suma importância para as pretensões do Tricolor na elite do futebol nacional.