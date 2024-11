América-MG vence Ituano e sonho do acesso à Série A permanece vivo

Coelho mineiro sai atrás, vira, cede empate e vence no fim por 3 a 2. Paulistas estão no Z4 e rebaixamento é iminente

O América ainda segue com chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta terça-feira, 12/11, pela 36ª rodada (penúltima) do Brasileirão, venceu o Ituano por 3 a 2 em jogo emocionante. Este resultado levou o Coelho a 55 pontos, mantendo ainda a possibilidade de alcançar o 4º lugar, última vaga para a elite do futebol nacional. Além disso, o time pode ultrapassar o Sport, que tem 60 pontos, nas duas rodadas que faltam.

Por outro lado, o Santos,68 pontos, já garantiu vaga na Série A, enquanto Mirassol e Novorizontino, com 63 pontos, ainda estão na disputa, mas ambos ainda sem acessos confirmados. O Ituano, por sua vez, com 34 pontos, ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, e está em sério risco de cair para a Série C (o CRB, primeiro fora, tem 39).