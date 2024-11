Adriano surge como Imperador em divulgação de Gladiador 2

O ex-jogador Adriano reassumiu o posto de Imperador em um vídeo de divulgação do filme ‘Gladiador 2’. O ídolo do Flamengo, que ganhou o apelido na época em que atuou pela Inter de Milão na Itália, surgiu imponente no clássico traje para anunciar a chegada da produção nos cinemas brasileiros.

Nas imagens, o ‘Didico’ aparece sentado em um trono, com uma coroa de louros dourada na cabeça. O vídeo mescla ainda cenas do filme e também da carreira do ex-jogador, com direito a prêmios individuais conquistados por ele e um duelo contra Cristiano Ronaldo.