Vila Nova vence a Ponte Preta, que segue na zona de rebaixamento

De virada e com gol no fim da segunda etapa, o Colorado conquistou mais três pontos na Segundona

O Vila Nova venceu a Ponte Preta por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes até abriram o placar com Élvis, de pênalti, mas Alesson marcou duas vezes e garantiu a vitória dos mandantes.

Com isso, o Tigre segue na oitava colocação da tabela, somando 55 pontos e, assim, ainda mantém chances remotas de acesso. Por outro lado, com a terceira derrota consecutiva, a Macaca não conseguiu sair na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 38.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

Os visitantes começaram melhor na partida, criando perigo com cabeçadas de Iago Dias e Hudson, aos seis e aos 15 minutos. A superioridade do time alvinegro se transformou em vantagem aos 31 minutos, quando Elvis converteu um pênalti após Iago Dias ser derrubado na área em disputa com Rian. No entanto, o Vila não demorou a reagir. Oito minutos depois, aos 39, Alesson empatou o jogo ao completar de cabeça um cruzamento de Júnior Todinho.