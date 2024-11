Vegetti entra na lista de atletas do Vasco que foram artilheiros da Copa do Brasil

Com sete gols em dez partidas, argentino repete Valdiram, Edmundo e Alecsandro e é o quarto artilheiro cruz-maltino na história do torneio

Com o fim da Copa do Brasil, Pablo Vegetti, do Vasco, se consagrou como artilheiro, com sete gols em dez partidas. Assim, o argentino ficou no topo de lista à frente de outros dois estrangeiros, o equatoriano Enner Valencia, do Internacional, e o uruguaio Emiliano Rodríguez, do Atlético-GO, com quatro gols cada.

Dessa forma, o Cruz-Maltino, que deixou a competição na semifinal, diante do Atlético-MG, emplacou pela quarta vez em sua história o artilheiro do torneio. O primeiro deles foi Valdiram, que também estufou a rede em sete oportunidades na campanha do vice-campeonato de 2006. O jogador morreu em 2019.

Foi de Valdiram o gol que levou o Vasco à final, em empate por 1 a 1 com o Fluminense, na semifinal, no Maracanã. No jogo da volta da final contra o Flamengo, porém, ele não pode ir a campo por uma lesão adquirida em lance polêmico do primeiro jogo contra o zagueiro Renato Silva.