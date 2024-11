Santos x Vasco (Aspirantes): onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe e Cruz-Maltino medem forças nesta segunda-feira (11), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pelas quartas do Brasileirão sub-23

Na reta final da temporada, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23) segue nas quartas de finais, que prometem ser eletrizantes. Assim, Santos e Vasco medem forças nesta segunda-feira (11), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé. A equipe do técnico Leandro Zago será mandante no jogo único já que teve melhor campanha na primeira fase.

Todos os duelos de mata-mata acontecem em jogo único e todas as disputas estão previstas para o mês de novembro. Nesse sentido, as quartas estão previstas para o dia 10, as semifinais para o dia 17 e a grande final para o dia 24.

Onde assistir

O confronto desta segunda-feira (11) terá a transmissão do canal do Santos no Youtube.