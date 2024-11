Real Madrid confirma lesão de Rodrygo, mas não estipula tempo de retorno

Atacante teve um problema no reto femoral da perna esquerda na partida contra o Osasuña, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol

O Real Madrid informou, nesta segunda-feira (11), que Rodrygo teve uma lesão no reto femoral da perna esquerda, na partida contra o Osasuña, pela La Liga, no último sábado (9). Por outro lado, o clube merengue não divulgou o tempo previsto para a recuperação do atacante, que ficará de fora dos dois jogos da seleção brasileira nesta Data-Fifa.

No duelo pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, o jogador sentiu aos 15 minutos do primeiro tempo e deixou o gramado chorando. Diante do problema, o técnico Carlo Ancelotti colocou em campo Brahim Díaz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O treinador Dorival Júnior convocou Rodrygo para os duelos com Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. No entanto, com a lesão, teve de cortá-lo e convocou para seu lugar Gabriel Martinelli, do Arsenal. Além disso, para a vaga de Éder Militão, que também se contundiu, ele chamou Léo Ortiz, do Flamengo.