Após título do Flamengo, Wesley responde provocação do goleiro Éverson

Rubro-Negro venceu o Atlético por 1 a 0 no jogo de volta da final da Copa do Brasil e conquistou quinto título do torneio

O Flamengo garantiu o título da Copa do Brasil com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, na Arena MRV, no último domingo (10). Assim, o lateral direito Wesley, do Rubro-Negro, aproveitou a oportunidade para responder o goleiro adversário, Everson.

“Teve gente que falou que quando chega na final não perde. Clima que a gente gosta”, disparou o jogador do time da Gávea em vídeo produzido pela FlaTV, canal no YouTube, do Flamengo.

Tal declaração de Wesley, aliás, faz referência a uma comemoração feita pelo arqueiro do Galo, no fim de setembro. Na oportunidade, a equipe mineira assegurou a classificação para a decisão da Copa do Brasil, quando eliminou o Vasco em São Januário.