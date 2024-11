Zubeldía admite má fase de Calleri, mas atenua problema

Após a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Athletico-PR, o treinador Luís Zubeldía reconheceu que a fase do centroavante Calleri não é das melhores. No entanto, o comandante argentino reforçou que ainda prestigia muito o seu conterrâneo.

“Acredito que pode ser uma fase. Ele poderia ter feito um gol tranquilamente, às vezes a bola pega e entra na fase positiva. É um atacante que necessita de assistências dos volantes, e estamos jogando mais com os atacantes do que com os volantes. Ou da chegada dos laterais, de bons cruzamentos. Às vezes o perfil da equipe diminui as possibilidades para um centroavante como ele”, comentou Zubeldía.

Ele foi além e afirmou que o São Paulo tem alcançado seus resultados mesmo com a carência de gols de Calleri. O último tento do atacante foi no final de setembro. Aliás, o argentino soma apenas um gol nos últimos 12 jogos.