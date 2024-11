Veja todos os Campeões da Copa do Brasil

Porém, o Flamengo também é o time com mais derrotas em finais da Copa do Brasil. Foram cinco vices: em 1997 (para o Grêmio), 2003 (para o Cruzeiro), 2004 (para o surpreendente Santo André, com empate fora de casa e derrota por 2 a 0 no Maracanã), em 2017 (mais uma vez para o Cruzeiro) e na temporada passada, em 2023, para o São Paulo.

O Flamengo é o terceiro maior vencedor da Copa do Brasil, atrás de Cruzeiro (seis títulos) e Grêmio (cinco títulos). O Rubro-Negro conquistou a competição em 1990, derrotando o Goiás. Depois, em 2006, venceu o Vasco. Em 2013, passou pelo Athletico-PR, e, por fim, em 2022, levou a melhor sobre o Corinthians, em uma final dramática, com dois empates e vitória nos pênaltis por 5 a 3.

Atlético Mineiro na Copa do Brasil

O Atlético Mineiro conquistou a Copa do Brasil em 2014 e 2016. Em 2014, a vitória histórica foi contra o arquirrival Cruzeiro, com vitória por 2 a 0 e derrota por 1 a 0. Em 2021, o título foi conquistado em cima do Athletico-PR, com duas vitórias, 2 a 0 e 2 a 1. No entanto, o Galo perdeu uma final contra o Grêmio em 2016: foi derrotado por 3 a 1 em Belo Horizonte e empatou em Porto Alegre, 1 a 1.

Todos os Campeões

Cruzeiro – 6 títulos – 1993 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018

Grêmio – 5 títulos – 1989,1994, 1997, 2011 e 2016

Flamengo – 4 títulos – 1990, 2006, 2013 e 2022

Palmeiras – 4 títulos – 1998, 2012, 2015 e 2020

Corinthians – 3 títulos – 1995, 2002, 2009

Atlético-MG – 2 títulos – 2014 e 2021

Com 1 título de Copa do Brasil

São Paulo – 2023

Athletico-PR – 2019

Vasco – 2011

Santos – 2010

Sport – 2008

Fluminense – 2007

Paulista – 2005

Santos André – 2004

Juventude – 1999

Internacional – 1992

Criciuma – 1991