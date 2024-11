United vence o Leicester e afasta má fase na Premier League

Manchester United faz 3 a 0 em casa e agora espera pela chegada do treinador Rúben Amorim

Com o resultado, o Manchester United voltou a vencer após duas partidas e subiu para 13º lugar com 15 pontos. Já o Leicester se encontra em 15º, com dez pontos, aproximando-se, portanto, da zona de rebaixamento. Os Red Devils agora esperam pela chegada do treinador Rúben Amorim, contratado após se destacar no Sporting Lisboa.

O Manchester United não encontrou grandes dificuldades e derrotou o Leicester por 3 a 0, em casa, neste domingo (10), pela 11ª rodada da Premier League. Os gols do triunfo dos Red Devils foram construídos com gols de Bruno Fernandes, Kristiansen (contra) e Garnacho.

Ele deve se apresentar nesta segunda-feira (11), substituindo Erik ten Hag, demitido no final de outubro. Desde então, o United foi comandado pelo ídolo Van Nistelrooy, que fez parte da comissão técnica anterior e seguirá no clube mesmo com esta mudança.

O Manchester United foi superior na partida e fez por merecer a vitória, construindo a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 17, Amad Diallo encontrou Bruno Fernandes na entrada área, e o português abriu o placar com uma finalização no canto direito.

Pouco depois, o United ampliou o placar com Kristiansen fazendo gol contra quando tentou evitar um cruzamento. O time de Manchester passou a controlar a partida, mas conseguiu fazer o terceiro já no final do jogo. Aos 37, Bruno Fernandes tocou para Garnacho fazer um belo gol.