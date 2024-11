Torcedores do Atlético invadem gramado e atacam seguranças após vice da Copa do Brasil

Inconformados com derrota para o Flamengo na final, atleticanos derrubam grades e trocam socos e pontapés com estes profissionais do clube

Inconformados com a derrota para o Flamengo e o consequente vice-campeonato da Copa do Brasil, torcedores do Atlético foram responsáveis por cenas de selvageria na Arena MRV, no começo da noite deste domingo (10).

Afinal, centenas deles quebraram cadeiras e invadiram o campo após derrubarem as grades que separam o campo da arquibancada. Nem mesmo os seguranças do clube foram capazes de conter o ímpeto destes torcedores, que, inclusive, agrediram estes profissionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os jogadores do Atlético, aliás, chegaram a pedir para que os torcedores desistissem da invasão ao gramado. Mas a tentativa não surtiu efeito. Ao mesmo tempo, houve arremesso de bombas no gramado.