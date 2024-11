Torcedores do Atlético botam fé no título da Copa do Brasil

Torcedores do Atlético que chegam à Arena MRV esperam que o estádio – que está sediando a primeira finalíssima – traga sorte e o Galo saia campeão em sua casa. Assim, seria o tricampeonato do time mineiro na Copa do Brasil, mas um título inédito no novo campo. A animação é grande entre os torcedores, com palpites que variam do placar apenas necessário para a conquista (3 a 0) até um resultado mais elástico – uma goleada com 4 gols do Galo sobre o Flamengo.

O analista de sistemas Léo de Mouro estava empolgado e chegou a comparar o jogo de hoje com a partida contra o River Plate

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Hoje é 3 a 0. A gente acredita mais hoje do que contra o River”, disse, referindo-se à vitória por 3 a 0 do Atlético sobre o River Plate, na Arena MRV, em 22/10, pela semifinal da Libertadores. No jogo, Deyverson brilhou muito.