Sporting vence Braga em virada emocionante na despedida de Rúben Amorim

Fim de uma era. A grande vitória por 4 a 2, de virada, sobre o Braga, marcou a despedida emocionante do técnico Rúben Amorim no comando do Sporting. Neste domingo (10), os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0 no placar com dois gols marcados por Ricardo Horta, mas o Leão foi valente e conquistou o triunfo com gols de Morita, Hjulmand e Harder, duas vezes, todos marcados no segundo tempo deste jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Português.

Dessa maneira, o Sporting manteve a grande fase na temporada e chegou a 11ª vitória em 11 jogos na Liga Portugal. Este retrospecto, inclusive, igualou o melhor início de temporada da história do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, a equipe manteve os 100% de aproveitamento e lidera a competição de forma isolada, com 33 pontos. A vantagem para o vice-líder Porto é de seis pontos. No entanto, o Dragão ainda entra em campo nesta rodada e pode recolocar a diferença em três pontos.