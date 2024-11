Real Sociedad acaba com sequência de vitórias do Barcelona

A sequência de vitórias do Barcelona chegou ao fim. Neste domingo (10), a Real Sociedad levou a melhor sobre o líder do Campeonato Espanhol e venceu o Barça por 1 a 0, na partida de encerramento da 13ª rodada. Assim, o gol marcado pelo surinamês Sheraldo Becker acabou com a série de sete triunfos consecutivos do time catalão, somando todas as competições.

Ao mesmo tempo, o Barcelona viu a diferença para o Real Madrid cair para seis pontos na liderança da La Liga. Com o resultado, o Barça segue com 33 pontos, contra 27 do clube merengue, segundo colocado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, a Real Sociedad aproveitou a vantagem de jogar em casa e aproveitou a boa fase para subir na tabela. Isto porque o time chegou aos 18 pontos e subiu para a 8ª posição.