Polícia Militar trava entrada de torcedores do Atlético minutos antes da final

Em uma tarde de domingo (10) reservada para a decisão da Copa do Brasil, não foi só o futebol que falou mais alto no duelo entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV. Assim, antes do apito inicial, a confusão tomou conta dos arredores do estádio em ambas as torcidas.

Minutos antes da bola rolar, a Polícia Militar de Minas Gerais travou a entrada de torcedores do Galo, de acordo com informações da rádio Itatiaia. Muitos deles tinham o ingresso nas mãos e seguem com muita dificuldade para entrar no estádio e acompanhar a decisão. Em seguida, a Polícia liberou o acesso aos poucos, porém alguns torcedores devem entrar já com a bola rolando.

Em meio à confusão, parte dos torcedores, alguns sem ingresso, tentaram invadir por baixo das grades. A polícia teve que conter a confusão com gás de pimenta e tiros de balas de borracha