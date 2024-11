Napoli arruma empate com a Inter e está na liderança do Italiano

O Napoli conseguiu terminar a 12ª rodada desta edição do Campeonato Italiano na liderança. Neste domingo (10), fora de casa, no Giuseppe Meazza, empatou com a Inter de Milão por 1 a 1, placar que o colocou no topo da tabela do Calcio-2024/2025.

Com 26 pontos, o Napoli deixa a Atalanta em segundo, com 25, mesmo número, aliás de Fiorentina (terceiro), Inter de Milão (quarto) e Lazio (quinto). Esta divisão respeita os critérios de desempate (confronto direto, saldo de gols e gols marcados).

McTominay, aos 23 minutos da primeira etapa, abriu o placar para o Napoli. A Inter reagiu e chegou ao empate com Çalhanoglu, aos 43 ainda do tempo inicial.