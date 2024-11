Na busca pelo penta, Flamengo está escalado para final da Copa do Brasil

Filipe Luís opta por preencher o meio de campo rubro-negro com a entrada de Evertton Araújo no lugar de Gonzalo Plata, diante do Galo

Depois de vencer por 3 a 1, no Maracanã, o Flamengo busca o pena da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, na Arena MRV, neste domingo (10, às 16h (de Brasília). Assim, o técnico Filipe Luís optou por preencher mais o meio de campo diante do Galo e fez uma mudança significativa na escalação.

Dessa forma, o jovem Evertton Araújo estará entre os onze no lugar de Gonzalo Plata, que ocupou o setor ofensivo com Gabigol e Michael no jogo de ida.

No ataque, aliás, Michael ganhou a disputa por uma vaga com Bruno Henrique, que volta de suspensão depois da expulsão diante do Corinthians, no jogo de volta da semifinal. Além disso, Luiz Araújo está recuperado de problemas no joelho direito e reaparece entre os relacionados.