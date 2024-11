Murillo e Joelinton marcam na vitória do Newcastle sobre Nottingham

Os brasileiros Murillo e Joelinton se destacaram no movimentadíssimo duelo deste domingo, 10/11, em que o Newcastle foi até Nottingham e venceu os donos da casa por 3 a 1. Neste jogo no City Ground, válido pela 11ª rodada da Premier League, o zagueiro Murillo, recém-convocado para a Seleção, abriu o placar para o Nottingham. Foi o primeiro gol do ex-Corinthians com a camisa do clube. No segundo tempo, Isak empatou, e Joelinton, com um golaço, virou o placar. Barnes ampliou para o Newcastle no fim.

O Nottingham, com 19 pontos e vindo de três vitórias consecutivas, mantém a 3ª posição mesmo com a derrota, mas pode perder uma posição ao fim da rodada. Contudo, o Newcastle sobe na tabela, alcançando 18 pontos e ocupando a 8ª posição.

Murillo marca; Nottingham na frente

O Nottingham Forest manteve a sua estratégia. Mesmo jogando em casa, deixou a bola com o rival e buscou contra-ataques e cruzamentos, sempre para o artilheiro Chris Woods. Foi assim que quase marcou no primeiro minuto. Uma falta para a área resultou em uma sobra para Woods, e seu chute só não entrou graças a Hall, que se jogou na bola e mandou para escanteio. Mas, aos 21, a bola entrou. O Nottimngham teve uma falta na ponta direita. Elanga cobrou na pequena área para a entrada de Murillo como um furacão. O zagueiro testou no canto de Pope: 1 a 0.