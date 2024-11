Mirassol empata com Avaí e assume vice-liderança. Mas adia acesso à elite

Pela 36ª rodada, time do interior paulista fica no 0 a 0 com catarinenses, que pressionaram na Ressacada

Uma vitória neste domingo (10) s0bre o Avaí, fora de casa, praticamente anteciparia o histórico acesso do Mirassol. Mas o sonho ficou adiado. Afinal, o time paulista empatou sem gols com os catarinenses no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro.

Mesmo assim, o ponto somado em Santa Catarina garante a vice-liderança aos visitantes, que chegam, portanto, a 63 somados. Os donos da casa, por sua vez, entraram em campo para cumprir tabela. Com 47 pontos, o Leão da Ilha ocupa apenas a 12ª colocação.

