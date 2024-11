Mewlhor em campo, Joelinton analisa vitória do Newcastle

Neste domingo, 11/10, Joelinton foi o grande destaque do Newcastle na vitória sobre o Nottingham Forest, fora de casa, no City Ground, por 3 a 1, pelo Inglês. Afinal, fez um belo gol, o segundo de seu time. Além disso, ganhou o prêmio de melhor jogador em campo.

Fala, Joelinton

Analisando o mapa de calor de Joelinton no jogo, fica até fácil entender o porquê. Impressionou sua movimentação, visto em todos os setores do campo, pela facilidade que tem ao ler o jogo pelas várias posições em que jogou desde o início da carreira, quando começou como centroavante no Sport. No Newcastle, já desempenhou todas as funções do meio para frente.

“O grupo todo está de parabéns pela partida que fez. Não conseguimos os encaixes no primeiro tempo. Mas corrigimos. Dessa forma, fizemos uma grande etapa final com uma atuação mais segura. Feliz demais por ajudar com o gol que virou o jogo. Afinal, nos deu mais tranquilidade e cabeça para conquistar uma vitória importante pra gente”, disse Joelinton, que marcou seu segundo gol nesta edição da Premier League.