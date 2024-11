Messi marca, mas Inter Miami volta a perder para Atlanta United e é eliminado da MLS

Nas quartas de final, o Atlanta United terá pela frente o Orlando City. O primeiro embate ocorre no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, às 21h (de Brasília).

A equipe da Flórida, que chegou a quebrar o recorde de pontos da liga, largou em vantagem ao vencer o Jogo 1 por 2 a 1, em Miami. Mas o Atlanta United, atuando em seus domínios, deu o troco e triunfou pelo mesmo placar no Jogo 2.

O Inter Miami, dono da melhor campanha na temporada regular, não fez valer o fator casa e está eliminado da MLS. Neste sábado (9), o time do craque Lionel Messi voltou a perder para o Atlanta United, desta vez por 3 a 2 no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pelo Jogo 3 das oitavas de final dos playoffs. Assim, a série fechou em 2 a 1 a favor dos visitantes.

O jogo

Com a vantagem de mandar o jogo decisivo em seu campo, o Inter Miami saiu na frente aos 17 minutos, quando Matias Rojas (ex-Corinthians), no lugar certo na hora certa, pegou rebote dentro da área. Mas a comemoração durou pouco. Afinal, o Atlanta precisou de apenas três minutos para virar o placar com dois gols de Jamal Thiare. Aos 21′, ele finalizou de primeira na entrada da área para estufar a rede. Depois, recebeu passe Aleksey Miranchuk dentro da área e concluiu sem chances para Drake Callender.

Diego Gomez chegou a balançar a rede para os donos da casa, mas seus companheiros interromperam a comemoração quando o árbitro Allen Chapman apontou revisão do VAR. Posteriormente, houve a anulação do gol por impedimento na origem da jogada.

No retorno do intervalo, o Inter Miami voltou disposto a buscar a virada e empilhou chances. Aos 7′, Luis Suárez obrigou o goleiro Brad Guzan a fazer ótima defesa. Mas o empate não tardou a chegar. Aos 20′, Lionel Messi, de cabeça, deixou tudo igual em cabeceio. Quando tudo parecia que o gol da virada do Inter era questão de tempo, o Atlanta aprontou novamente.