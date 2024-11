Martinelli marca, mas Arsenal fica no empate com o Chelsea

Chelsea e Arsenal fizeram neste domingo, 10/11, um dos grandes clássicos do futebol inglês. O duelo londrino no Stamford Bridge foi emocionante, com ótimas chances para ambos os lados e valendo pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo como visitante, o Arsenal foi ousado e saiu na frente com um gol do brasileiro Martinelli, já no segundo tempo. Mas o português Pedro Neto empatou a partida. Resultado justo neste duelo equilibrado, com posse de bola quase semelhante (Arsenal 51% a 49%) e muitas finalizações (Chelsea 18 a 13).

O empate não foi bom para os rivais de Londres. Afinal, ambos se distanciaram do líder Liverpool, com 28 pontos, e do Manchester City, com 23. Assim, Chelsea e Arsenal, com 19 pontos, dividem o terceiro lugar com Nottingham Forest e Brighton.

Arsenal sai na frente; mas Chelsea busca o empate

O jogo foi lá e cá. Mas com o Chelsea quase marcando em um chute de Palmer, que Raya voou e defendeu, e uma cabeçada do lateral Gusto, por cima. Já o Arsenal lamentou um gol de Martinelli, que o VAR anulou por milímetros , e uma finalização de Havertz que passou perto.