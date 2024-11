Lamine Yamal desfalca Barcelona e seleção espanhola após lesão no tornozelo

Atacante de 17 anos ficará fora do próximo jogo do Barça e dos compromissos da Espanha contra Dinamarca e Suíça na Data Fifa

Lamine Yamal está lesionado e será desfalque na seleção da Espanha durante a Data Fifa de novembro. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o jogo contra o Estrela Vermelha, no meio da semana, pela fase de liga da Champions. Dessa maneira, o atacante será desfalque no último jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol, contra a Real Sociedad.

“Lamine Yamal sofreu uma forte contusão no tornozelo direito durante a partida com o Estrela Vermelha. Nos últimos dias, ele passou por tratamento, mas as dores persistem. O jogador será baixa, e sua evolução determinará sua disponibilidade,” informou o Barcelona em comunicado oficial neste domingo (10).

Além disso, segundo informações da imprensa espanhola, o Barcelona enviará o relatório médico para a Federação Espanhola para confirmar a dispensa do jogador das partidas contra Dinamarca e Suíça, na próxima Data Fifa de novembro.