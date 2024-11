Hulk não esconde decepção, mas quer Atlético com ‘cabeça no lugar’ após vice da Copa do Brasil

Um dos grandes ídolos do Atlético, o atacante Hulk não escondeu a decepção pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Mas, ainda assim, ele fez um pedido para o elenco: aprender com os erros e manter o foco total nesta reta final de temporada. Isso porque o Galo ainda terá pela frente a decisão da Libertadores no próximo dia 30, contra o Botafogo, em Buenos Aires (ARG).

“Demos nosso melhor para inverter a desvantagem no placar, mas não conseguimos. Serve, portanto, como aprendizado. Temos sete jogos ainda neste ano e a decisão da Libertadores, que vai ser jogo único. Que possamos estar no nosso melhor dia para sairmos de Buenos Aires com o título de campeão”, iniciou o camisa 7, antes de mencionar a ausência de Deyverson no torneio mata-mata nacional:

“Deyverson faz falta, todos fazem. Quando você tem um elenco e pode contar com todos é fundamental. Mas o que pesou mais foi o primeiro jogo, os gols que tomamos foram faltas infantis nossas, falhas coletivas no geral. Mas faz parte. Agora é focar no Brasileiro e Libertadores”.