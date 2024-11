Gabigol se despede do Flamengo: ‘Não vou ficar’

Centroavante aproveita título da Copa do Brasil para anunciar que, em 2025, não vestirá a camisa do Mais Querido

Com contrato até o fim desta temporada, Gabigol encerrará, em dezembro, a sua trajetória no Flamengo. O centroavante anunciou o fim do ciclo ao fim da vitória rubro-negra sobre o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (10), na Arena MRV, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. No placar agregado da decisão do torneio de mata-mata, o Mengo venceu o Galo por 4 a 1. Na ida, no triunfo por 3 a 1, o atacante, aliás, marcou duas vezes.

“Esta foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Então, agora, é aproveitar bastante estes jogos que faltam (pelo Campeonato Brasileiro) e me despedir bem da Nação. Amo a torcida”, decretou o camisa 99.

No Flamengo desde 2019 e na história do clube, Gabigol deixa o Mais Querido com muitas taças na galeria. Ele conquistou duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas.