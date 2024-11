Fluminense segue sem vencer no Brasileirão com a ausência de Arias

Sem a presença do atleta, Tricolor soma menos de 10% de aproveitamento e não conseguiu superar o Internacional, no Beira-Rio

Artilheiro da equipe com 13 gols, o jogador está atrás apenas de Paulo Henrique Ganso quando o assunto são as assistências. Afinal, ele já soma oito passes que resultaram em gols contra nove do meia. O camisa 10, aliás, também esteve suspenso e fora de combate diante do Colorado.

Sendo assim, o Tricolor segue sem vencer quando não tem seu principal jogador na temporada: Jhon Arias. O colombiano cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo e ficou de fora do duelo com o Colorado. Para o seu lugar, o técnico Mano Menezes apostou em Guga como titular, atuando mais à frente.

Desfalcado, o Fluminense não teve uma boa atuação e perdeu para o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio. Com o resultado, a equipe carioca soma três partidas sem vencer e viu a diferença para o Z4 cair para apenas um ponto, restando cinco rodadas.

Até o momento, Arias já participou de 22 jogos dos 32 do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Com a presença do colombiano dentro das quatro linhas, já foram 10 vitórias, quatro empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 51,5% dos pontos.

Por outro lado, sem o atleta, que tem sido destaque também com a camisa de sua seleção, os números são fracos. Assim, já são dez partidas, com nenhuma vitória, três empates e 8 derrotas, com aproveitamento de menos de 10% dos pontos, atrás até do Atlético-GO, lanterna, com 26% de aproveitamento.