Fluminense escapa do rebaixamento se repetir campanha da reta final do 1º turno

O Fluminense voltou a perder no Campeonato Brasileiro e viu a distância para o Z4 diminuir para apenas um ponto, restando cinco rodadas. No entanto, a equipe carioca terá pela frente três partidas no Maracanã para confirmar a permanência na elite do futebol brasileiro.

Dessa forma, caso repita os números da campanha do primeiro turno, o time escapará com folga da queda. Afinal, nos últimos cinco jogos da primeira metade da competição, o Tricolor de Laranjeiras somou 10 pontos, mais até do que precisa para chegar aos 45 pontos tão sonhados (tem 37, no momento).

Os comandados do técnico Mano Menezes venceram Athletico, Cuiabá e Palmeiras, empataram com o Criciúma e perderam para o Fortaleza. Agora, com o mando de campo invertido, o foco é encher o Maracanã e permanecer na primeira divisão com a força da torcida. Os jogos contra o Leão do Pici, Tigre e Dourado serão no Rio de Janeiro e se transformaram em verdadeiras finais.