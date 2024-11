Flamengo vence Atlético e é pentacampeão da Copa do Brasil

Com jogo eficaz na defesa e perdendo vários gols, Fla faz 1 a 0, com Plata e leva o caneco em plena Arena MRV. Poderia ter goleado

O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. Neste domingo, 10/11, venceu o Atlético por 1 a 0, na Arena MRV, no jogo de volta da final. Plata, aos 37 do segundo tempo fez o gol decisivo. Como também venceu na ida, 3 a 1, o Rubro-Negro celebra a sua quinta conquista, já que ganhou em 1990, 2006, 2013 e 2022. O Galo, campeão em 2014 e 2021, tentava o tri. E Filipe Luis tem estrela. Em apenas nove jogos, mudou a cara do time e é campeão. Neste século ninguém foi campeão tão rapidamente.

O jogo foi excelente. O Flamengo fez uma partida muito eficaz na defesa e perigosa nos contra-ataques, tanto que, além do gol, teve pelo menos sete chances claras. Enfim, poderia ter goleado. Mas o Galo também ofereceu perigo, mas com menos intensidade, para frustração da maioria dos 44.816 torcedores, que proporcionaram uma renda de R$ 10,4 milhões. Porém, o comportamento de alguns torcedores foi ruim, que jogaram sinalizadores e objetos após o gol do Flamengo, o que parou o jogo por quase dez minutos. Nesse período, também houve um empurra-empurra que quase virou briga entre os jogadores

Atlético com a bola, Fla mais perigoso

O Atlético teve maior imposição ofensiva, com Scarpa e Arana atuando como alas. No entanto, o Flamengo foi quem, em contra-ataques, criou os lances de maior perigo. Gerson obrigou Everson a fazer uma boa defesa aos dois minutos. Arrascaeta, após jogada de Gerson e cruzamento de Wesley, cabeceou por cima, livre. Everton Ribeiro chutou para grande defesa do goleiro atleticano.