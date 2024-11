Flamengo satiriza Atlético após faturar o penta da Copa do Brasil: ‘Nós acreditamos’

Gonzalo Plata anotou o gol que assegurou o pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, definindo o 1 a 0 neste domingo (10), em Belo Horizonte. Pouco depois de o equatoriano balançar a rede do Atlético, o clube carioca provocou o rival nas redes sociais.

Em sua conta britânica no ‘X,’ o Rubro-Negro escreveu “We believe” (que significa Nós acreditamos), com a intenção de ironizar o conhecido grito de “Eu acredito” dos torcedores alvinegros antes e no decorrer do segundo jogo da final.

Na publicação, aparece a imagem dos zagueiros Léo Ortiz e Fabrício Bruno festejando o gol enquanto Everson e Alan Franco lamentam.