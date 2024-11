Em boa fase no Corinthians, Yuri Alberto sonha com Seleção: ‘É um objetivo’

Desde quando chegou ao Corinthians, Yuri Alberto recebeu muitas críticas da torcida e demorou para engrenar . No entanto, o atacante estufou a rede em cinco oportunidades nas últimas quatro partidas do Timão, algo que lhe faz sonhar com uma possível convocação para a seleção brasileira.

Vale lembrar que a primeira e única convocação do atleta aconteceu em março de 2023, pelo técnico Ramon Menezes no amistoso com o Marrocos. Na ocasião, ele ficou dez minutos em campo e entrou no lugar de Lucas Paquetá.

Por fim, Yuri tem quatro gols a menos que Pedro, do Flamengo (na busca para ser o artilheiro do Brasil em 2024), que está lesionado e volta a jogar apenas na próxima temporada.