Bruno Henrique fala sobre a investigação de manipulação em apostas: ‘Sou inocente’

BH brilha na final da Copa do BR, entrando na etapa final e dando passe para o gol do 1 a 0 sobre o Galo que vale o penta e solta o verbo

Bruno Henrique vem sendo investigado por ter levado um cartão amarelo no duelo contra o Santos no Brasileiro de 2023, dia 1/11 daquele ano, para beneficiar apostadores e muitos deles seus parentes, como cita a investigação que correu por vários meses.

Bruno Henrique, após ser um dos melhores em campo na vitória por 1 a 0 sobre Atlético , neste domingo, 10/11, que valeu o penta da Copa do Brasil, comentou sobre a situação em que vive. Afinal, que se tornou alvo de investigações de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. Ao SporTV, ele se declara inocente.

Durante aquela partida no Mané Garrincha, onde o Peixe venceu por 2 a 1, Bruno Henrique levou cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. O atacante, afinal, não concordou com a advertência, reclamou de forma acintosa e acabou expulso pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Mas a investigação ocorre pois ocorreu um numero acima do normal de apostas que ele levaria o cartão amarelo. Vale citar que BH estava pendurado e levando o amarelo, ficaria siusoenso em uma partida da rdada seguint ee voltaria limpo oara os jogos finais do Brasileiro.

A Operação, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), ocorre em apoio do Gaeco/MPRJ. A ação, afinal, investiga o suposto envolvimento de Bruno Henrique em manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Agentes da PF, afinal, cumpriraram 12 mandados de busca e apreensão na terça-feira (5) nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

