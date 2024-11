Bologna e Fiorentina vencem e acirram briga pela ponta do Italiano

Fiorentina chega aos 25 pontos e iguala pontuação do líder Napoli; Bologna alcança 18 pontos e ainda sonha com o título do Italiano

A disputa pelo título do Campeonato Italiano está num nível de acirramento que há anos não se via. Neste domingo (10), aliás, o Bologna derrotou a Roma na capital italiana por 3 a 2, e a Fiorentina aplicou 3 a 1 no Verona, em Florença. Com os resultados, as equipes se aproximaram da liderança, sobretudo a Viola.

A Fiorentina agora está com 25 pontos, na terceira colocação, empatada em pontuação com Napoli e Atalanta. A quarta colocação é da Internazionale, que tem 24 pontos. Aliás, Inter e Napoli medem forças no complemento da rodada, ainda neste domingo em Milão. Já a Atalanta já jogou na rodada.

A Fiorentina abriu o placar com Moise Kean logo aos 4 minutos. O Verona empatou pouco depois, com Serdar. No entanto, o atacante fez mais dois gols no segundo tempo. Agora, são oito gols, o que o deixa como vice-artilheiro, atrás apenas de Retegui, da Atalanta (11).