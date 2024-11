Arrascaeta comemora título e deseja ‘tudo de bom’ a Gabigol

“A gente tem marcado uma história nos últimos anos. Sempre estamos brigando por coisas importantes. A gente sempre tá lá. Às vezes deu, às vezes não deu. Mas todo ano a gente tá chegando”, disse com orgulho.

O uruguaio só não tem o Mundial. Mas seu repertório de vitórias explica a comemoração especial após a partida na Arena MRV. Afinal, o Rubro-Negro venceu o Atlético por 1 a 0, fechando um saldo de gols de 4 a 1 que garantiu mais uma taça para o uruguaio. Desse modo, Arrascaeta enfatizou a sequência de êxitos no clube.

O título da Copa do Brasil para o Flamengo neste domingo (10/11) fez com que Arrascaeta entrasse na seleta lista de jogadores com maior número de conquistas pelo Rubro-Negro. Assim, ele fica ao lado de Bruno Henrique e Gabigol (que também alcançaram essa marca neste domingo), além de Zico e Júnior – que, até então, detinham a marca isoladamente.

“Tento retribuir para esse torcedor que sempre me acolheu”.

Além de festejar a Copa do Brasil, Arrasca desejou boa sorte ao amigo Gabigol. Afinal, Gabriel confirmou a sua saída do time no fim da temporada.

“Vou sentir muita saudade. Chegamos juntos. Nossa história aqui é um ao lado do outro É só agradecer pelo que ele fez . Desejo tudo de bom para ele”, disse, Arrascaeta, que deve realizar uma cirurgia no menisco antes mesmo do fim da temporada.