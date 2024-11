Álvarez marca e Atlético de Madrid supera Mallorca, fora de casa

Com de Julian Álvarez, no único ataque efetivo garante o 1 a 0 dos Colchoneros, que estão em terceiro no Espanhol

Mallorca e Atlético de Madrid fizeram um jogo decepcionante neste domingo, 10/11, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, com poucos lances de perigo e muito truncado no meio de campo. O Mallorca, jogando em casa, no Son Moix, pecou nas finalizações. Já os Colchoneros foram mais felizes e, em um isolado contra-ataque, chegaram ao gol com Julián Álvarez, no segundo tempo. Assim, venceram por 1 a 0.

Com 26 pontos, o Atlético ocupa o terceiro lugar do Campeonato Espanhol, atrás de Barcelona e Real Madrid. O Mallorca, com 18 pontos, está na oitava posição.

Que primeiro tempo sonolento!

No primeiro tempo, tirando uma cobrança de falta que Oblak encaixou sem maiores problemas e uma cabeçada de Larin que passou raspando, ambos do Mallorca, quase nada se viu de efetivo ofensivamente no modorrento primeiro tempo.