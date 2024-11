Abel Ferreira presenteia Renato Gaúcho com garrafa de vinho

Técnico do Palmeiras costuma ser gentil com treinadores adversários que visitam o Allianz Parque Crédito: Jogada 10

O clima de cordialidade marcou o encontro entre Palmeiras e Grêmio, na última sexta-feira (8), no Allianz Parque, pela rodada 33 desta edição do Campeonato Brasileiro. Após a partida, vencida pelo Verdão por 1 a 0, o técnico do time paulista, Abel Ferreira, presentou o treinador do Tricolor, Renato Gaúcho, com uma garrafa de vinho. Renato, em seu Instagram, fez questão de registrar a gentileza do adversário e colega de profissão português. "Muito obrigado pelo presente, Abel Ferreira", escreveu o ídolo do Imortal.

Esta, aliás, não é a primeira vez que Abel oferece um vinho a quem visita o Allianz Parque. Em junho, após a vitória sobre o Vasco por 2 a 0, pelo primeiro turno, ele presenteou Álvaro Pacheco, então treinador cruz-maltino, com uma outra garrafa. Outro que recebeu a gentileza de Abel foi Luiz Felipe Scolari. Felipão ganhou o presente para sua adega quando participou de um podcast da TV Palmeiras. Na época, o português “invadiu” a resenha e recebeu o vinho do amigo. No entanto, o clima amistoso não ficou somente no universo enólogo. O Grêmio foi a São Paulo sem custos aéreos, já que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, emprestou o seu jato à delegação tricolor. A informação é do portal “Nosso Palestra”.